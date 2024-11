Filiere e biomasse: se n’è discusso a Reggio Calabria

Della filiera delle biomasse, delle sue opportunità e della situazione italiana e calabrese si è discusso a Reggio Calabria, nei locali dell’ E’Hotel, nel corso di un incontro, organizzato da “Advanced competence zoom news formation”, ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Calabria per la formazione continua e per la formazione superiore. Gli interventi hanno affrontato il tema sotto diversi punti di vista, sia sotto il profilo teorico, sia per quanto concerne le applicazioni pratiche. Hanno relazionato Alessandro Blasi, di Enea Cr Trisaia, Roberto Castiglione, consigliere provinciale di Cosenza dell’Ordine degli agronomi e forestali, Claudio Marcianò, docente di Economia agraria all’università “Mediterranea” di Reggio Calabria, e Salvatore Borruto, Presidente regionale Agia Cia.

L’incontro, moderato dal giornalista Mario Vetere, del movimento “Giornalisti d’Azione”, è il quinto di una serie di incontri, organizzati da “Advanced competence zoom news” in tutte le province calabresi. Dopo Cosenza, Lamezia Terme, Crotone e Vibo Valentia, dunque, è stata la volta di Reggio Calabria e l’obiettivo, decisamente centrato, è stato quello di far capire al pubblico presente quelle che sono le opportunità che offre l’agricoltura. Una visione molto diversa rispetto a quella di qualche anno fa. Un settore, quindi, in continua evoluzione, grazie alle conoscenze fornite dallo sviluppo delle nuove tecnologie, in cui la parola “multifunzionalità” ha decisamente mutato le abitudini e i progetti delle aziende agricole.

Nel corso dei cinque seminari, dunque, si è parlato dei temi legati all’innovazione, alla nuova visione del settore agricolo e anche delle opportunità legate alle nuove forme di energia. Tra queste, certamente, le biomasse, argomento dell’incontro reggino con le relazioni di Claudio Marcianò e di Alessadro Blasi, che hanno trattato il tema prevalentemente da un punto di vista teorico, mentre gli interventi di Roberto Castiglione e Salvatore Borruto si sono basati soprattutto su quelle che possono essere, in tal senso, le opportunità per gli imprenditori agricoli.