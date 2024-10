Comunali, Bellantoni: ‘La mia candidatura per amore della mia città. Vi spiego il perché’

Vorrei esprimere un mio pensiero e condividerlo con i cittadini di Reggio.

Una domenica mattina, mi trovavo in Via Marina (la nostra bellissima Via Marina) con i miei figli e, passeggiando, davo un’occhiata a Facebook.

In particolare, mi sono soffermato sui tanti video che in questo periodo di campagna elettorale vengono pubblicati (spazzatura, marciapiedi, acqua potabile, cimitero di Condera, etc…).

Da candidato, ho deciso di pubblicare solo le bellezze della nostra città perché, parlare dei problemi passati e contingenti, da candidato Consigliere alle prossime Amministrative, sarebbe troppo semplice e banale. E, farne leva in occasione delle elezioni, non è cosa che ritengo opportuna.

I problemi di Reggio li conosciamo tutti. Tante promesse, ma quali obiettivi negli ultimi anni ha raggiunto la politica, da Destra a Sinistra?

Non voglio, quindi, perdere tempo con un passato che non ha futuro. Il mio impegno, da cittadino di Reggio, è di contribuire a restituire la dignità perduta alla città.

Non dobbiamo più vergognarci di essere di Reggio per la qualità dei servizi, della pulizia e dell’ordine nelle aree urbane.

Reggio, città come poche tra mare e montagne di rara bellezza, merita attenzione.

Spesso passeggio per la città e, nel vedere piazze ed aree verdi abbandonate al degrado, senza manutenzione, è irritante e, per me, mortificante.

Dobbiamo impegnarci a restituire la bellezza dei luoghi ai cittadini di Reggio, anche al fine di renderla più attrattiva ai visitatori esterni. Voglio essere fiero della mia città, ragion per cui, ho deciso, nel caso in cui i cittadini vogliano sostenere la mia candidatura, di donare tutti i miei compensi generati dal Consiglio Comunale in opere di decoro pubblico.

Vi spiego come:

sito internet;

numero di telefono diretto;

contatto Whatsapp;

rendicontazione mensile dei compensi generati dal lavoro come Consigliere Comunale, visualizzabili tramite il sito con accesso a tutti i cittadini.

Uscite mensili con fatture, prestazioni, scontrini delle spese effettuate anche per comprare una lampadina e costi per gli interventi effettuati.

Fotografie con il ripristino delle zone

Sul portale ci sarà un’area dove i cittadini potranno segnalare: piazzette comunali da ripulire per essere riconsegnate più vivibili alla cittadinanza, un cestino dei rifiuti rotto, una lampadina fulminata, ecc.

Con questo, voglio dimostrare ai cittadini che è arrivato il momento di pensare solo alla città e non agli interessi personali. Detto ciò, invito tutti i candidati a dedicare il proprio lavoro di Consigliere solo ed esclusivamente alla nostra Reggio!