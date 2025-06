Calabria, Mancuso: ‘590 tratti di costa calabrese classificati come acque eccellenti’

Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che prosegue:

“È un risultato straordinario, frutto dell’impegno delle Istituzioni, della “tolleranza zero” della Regione per chi oltraggia il mare, dei cittadini e di chi ogni giorno lavora per tutelare l’ambiente. Ma questo è solo un punto di partenza: un mare pulito non è solo un vanto naturalistico, è una risorsa vitale per la salute del nostro ecosistema e un volano per potenziare lo sviluppo turistico ed economico della Calabria”.