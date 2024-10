Film Fest: Franco Neri invita i reggini all’appuntamento con il cinema – VIDEO

Il comico Franco Neri arriva a Reggio Calabria e in occasione del Film Fest presenterà la sua nuova opera cinematografica

Regia, scenografia, costumi, chi aspira a lavorare nel mondo del cinema non potrà perdere l’occasione di partecipare alla XIII edizione del Reggio Calabria Film Fest.

Professionisti di livello nazionale terranno le loro lezioni nella Città dello Stretto, offrendo così ai giovani calabresi e siciliani un’opportunità unica. Non è semplice, infatti, nel nostro territorio, poter partecipare ad eventi di un certo calibro come il Reggio Calabria Film Fest.

Il nostro è infatti un territorio dal quale troppo spesso bisogna allontanarsi per acquisire le competenze necessarie alle figure professionali richieste dalle produzioni cinematografiche. Grazie all’evento in programma dal 25 al 30 marzo, non sarà più così.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria e patrocinato da Film Commission, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, realizzato con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti.

Per gli appassionati del cinema sarà possibile partecipare ad una cinque giorni all’insegna dello spettacolo, della cultura e di tutto ciò che ruota attorno al mondo della rinomata cinematografia italiana. Tra i tanti protagonisti del panorama nostrano, che saranno in riva allo Stretto, per questo imperdibile appuntamento, ci sarà anche Franco Neri!

Il comico di Zelig Circus, famoso per aver recitato al fianco di Lino Banfi e Jerry Calà presenterà, in questa occasione, il suo nuovo film “Il cielo guarda sotto“.