La storia dei Versace e del genio della moda Gianni in un film: presto le riprese a Reggio

Verranno raccontati i primi anni di Gianni Versace a Reggio Calabria. Presto al via i casting

Gianni, Donatella e Santo Versace raccontati in un film.

L'incredibile storia della famiglia, ed in particolare i primi anni di vita di Gianni Versace a Reggio, verrà riportata in un film, le cui riprese inizieranno con ogni probabilità entro il mese di settembre.

Secondo quanto raccolto da CityNow, il film 'I Versace', è coprodotto da Qualityfilm e Minerva Pictures. Proprio in quest'ultima storica casa di distribuzione e produzione italiana, è entrato già da qualche anno in società Santo Versace.

E' stato proprio lui ad insistere nella produzione del film che ripercorrerà la fase di Gianni e dei suoi fratelli a Reggio Calabria. La città dello Stretto, a partire da settembre, si trasformerà ancora una volta in un set cinematografico per celebrare Gianni Versace, 'figlio della Magna Grecia' (come lo ha ultimamente definito il fratello maggiore Santo) e figlio di Reggio Calabria.

Proprio qui, nella nostra città, venne costituita la prima società di famiglia. Era il 1972 e la sede era proprio nello studio di commercialista del fratello Santo.

Reggio Calabria sarà dunque protagonista indiscussa e location ideale per ricordare il celebre stilista ed imprenditore reggino.

Nei prossimi giorni, i primi sopralluoghi da parte del regista, al momento top secret, e della troupe cinematografica.