Ciak si gira, lo Stretto di Messina set di 'Spiaggia di Vetro': riprese tra Villa e Cannitello - FOTO

Hanno avuto inizio il 21 agosto scorso le riprese di “Spiaggia di Vetro” il nuovo film del regista statunitense Will Geiger prodotto da INDYCA SRL, BAOBEI SRL, GEIGER PRODUCTION, con il sostegno della Calabria Film Commission e Sicilia Film Commission, il Patrocinio del Comune di Villa S. Giovanni e del Comune di Messina, la partnership dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e l’Accademia di Belle Arti di Messina.

Scritto e diretto da Will Geiger, “Spiaggia di Vetro” è il primo film a vantare un set unico e suggestivo, lo Stretto di Messina, con le riprese che si susseguono tra Cannitello, Scilla, Ganzirri, Torre Faro ma anche Serra San Bruno, tra terra e mare.

Il cast vanta attori quali Claudio Castrogiovanni, il giovane Souleyman Diakite, Daniela Scattolin, Rita De Donato e Cosimo Coltraro con la partecipazione di Peppino Mazzotta e con la partecipazione di Corrado Fortuna.

La storia racconta di Salvo, 40 anni, che lavora come carbonaio in Calabria nella Serra di San Bruno, altro luogo magico.

Dopo una vita passata in mare come pescatore, Salvo si rifugia proprio in quel bosco, a seguito del tragico incidente che è costato la vita a uno dei suoi due figli e lì riceve una telefonata: suo padre ha avuto un ictus, ed è in fin di vita. Torna così in Sicilia. I soldi della vendita della casa del padre potrebbero essere l’opportunità per richiedere e ottenere l’affidamento condiviso della figlia. Ma a casa del padre, inaspettatamente, ci vivono Binta e suo figlio Moussa e, da quanto gli dicono, è loro diritto restarci. I giorni passano e mentre Salvo cerca una soluzione per mandare via la donna è suo figlio, lavora sul peschereccio del padre, rimetterlo in funzione gli permetterebbe di avere un lavoro ed essere più forte ad affrontare una vicenda giudiziaria. Ma l’incontro con Binta, con la sua vita altrettanto complicata e con Moussa, bambino appassionato di motori e già duramente provato nei suoi dieci anni

di esistenza, gli apriranno nuove prospettive: perdonarsi sarà l’unico modo, per Salvo, per tornare a vivere autenticamente e in pace con se stesso.











Per il regista Will Geiger, noto anche per “Free Willy – La grande fuga” prodotto da Warner Bros, “Ocean Tribe” acquistato e distribuito nelle sale dalla Phoenix Pictures, e “Elvis e Anabelle” con Blake Lively trasmesso su HBO e distribuito in Italia sulle reti Sky e Cielo: “Spiaggia di Vetro è un viaggio cinematografico, ispirato ai tanti “vetrini colorati” presenti sulle spiagge dello Stretto, che racconterà, oltre alla storia umana intensa, il fascino dei luoghi della Calabria e della Sicilia, le profonde e autentiche tradizioni come l’emozionante esperienza centenaria della caccia al pesce spada sulle feluche nello Stretto di Messina.”

Soddisfazione per i produttori nell’aver descritto una storia forte e complessa, ricca di umanità, anche per la scelta dei personaggi, e ambientata in un luogo unico, in Italia e al mondo, lo Stretto, con le sue sponde ricche di storia e luoghi magici, ed il mare che unisce.

Le riprese termineranno lunedì 2 ottobre 2023. Alla conferenza saranno presenti i produttori di Indyca Simone Catania e Francesca Portalupi, il produttore di BaoBei Michele Geria, il regista Will Geiger e l’attore Claudio Castrogiovanni.

Interverrà il Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission Antonio Giulio Grande.