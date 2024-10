FilmFest 2019 – Bonolis, Gregoraci e tante altre celebrità arrivano a Reggio Calabria

Tanti gli artisti di grosso calibro che si troveranno in riva allo Stretto per la kermesse. Particolarmente atteso l’arrivo di Paolo Bonolis, Enrico Brignano, Chiara Francini, Paolo Conticini, Elisabetta Gregoraci

Pochi giorni alla partenza per la XIII edizione Reggio Calabria Film Fest.

QUANDO

Dopo un intenso anno di lavoro, per la preparazione di questo entusiasmante evento, la città si appresta a vivere 5 giorni, dal 25 al 30 marzo, di grandi avvenimenti che verranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà a Palazzo Alvaro, lunedì 25 marzo, alle ore 11.

OSPITI

Tanti gli artisti di grosso calibro che si troveranno in riva allo Stretto per la kermesse. Particolarmente atteso l’arrivo di Paolo Bonolis, Enrico Brignano, Chiara Francini, Paolo Conticini, Elisabetta Gregoraci.

Presenze importanti che andranno ad impreziosire questa edizione della storica manifestazione, già ricca di appuntamenti e presenza eccellenti.

Un onore, in particolare, la partecipazione di Paolo Bonolis che raramente accetta di intervenire in queste occasioni. Ma Bonolis sarà a Reggio Calabria, e ci sarà come protagonista della sua unica pellicola, “Commediasexi”, diretta da Alessandro D’Alatri. Si incontreranno a Reggio, dunque, Bonolis e D’Alatri, che terrà una delle masterclass di regia.

Altri due nomi importantissimi: Enrico Brignano, amato showman e apprezzatissimo attore della commedia all’italiana, e Chiara Francini che esplode, è proprio il caso di dirlo, negli ultimi 10 anni come attrice cinematografica ma anche brillante protagonista di fiction tv, e che con Brignano è nel cast di “Un Natale per due”.

E poi Elisabetta Gregoraci, attrice e showgirl, e Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes con Dogman, entrambi protagonisti dell’ultimo film di Mimmo Calopresti, “Via dall’Aspromonte”, il cui trailer verrà presentato, in anteprima nazionale, proprio in occasione del Reggio Calabria Film Fest. Paolo Conticini, poi, reduce dall’ultima pellicola “Attesa e cambiamenti” torna in riva allo Stretto per parlare di cinema.

Ecco le stelle del nostro firmamento che si incontreranno tra pochi giorni a Reggio Calabria. Ecco buona parte degli artisti che trasformeranno la nostra città metropolitana in un vero e proprio fulcro della cinematografia italiana.