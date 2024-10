Reggio Calabria Film Fest, i professionisti del cinema arrivano nello Stretto: il calendario delle masterclass

Regia, Scenografia, Costumi… chi aspira a lavorare nel mondo delle produzioni cinematografiche non potrà perdere l’occasione di partecipare alle Masterclass organizzate nel contesto del Reggio Calabria Film Fest.

TRE APPUNTAMENTI IMPERDIBILI:

il primo giovedì 28 marzo , alle ore 18, con la Masterclass di Scenografia e Costumi tenuta da Giancarlo Muselli, docente presso l’Accademia di Belle Arti, ed Ursula Patzak, già vincitrice di due David di Donatello, ed entrambi candidati ai David 2019;

il secondo, venerdì 29 marzo , con regista scenografo costumista, Gianni Quaranta , Premio Oscar per la scenografia di "Camera con vista", presso l'Accademia di Belle Arti;

il terzo, sabato 30, alle ore 18, Masterclass di Regia con Angelo Longoni, Giancarlo Scarchilli, Alessandro D'Alatri e Mimmo Calopresti.

Professionisti di livello nazionale che terranno le loro lezioni a Reggio Calabria offrendo un’opportunità unica al nostro territorio, luogo dal quale troppo spesso bisogna allontanarsi per poter partecipare ad eventi di tale portata ed acquisire le competenze necessarie alle figure professionali richieste dalle produzioni cinematografiche.

Una location d’eccezione, adeguata alla importanza dei 2 appuntamenti, il Salone degli Specchi del Grande Albergo Miramare accoglierà le masterclass.

Non solo proiezioni, dunque, ma moltissimi eventi come il Millenial Movie, concorso per corti; Cinema Dentro e Fuori le Mura, progetto per i detenuti, e tanti altri appuntamenti, così come pensati dal Direttore Generale Michele Geria per questa XIII edizione, realizzando un coordinamento ed uno spiegamento di forze imponente per offrire il meglio agli appassionati, il tutto sapientemente affiancato dal Direttore Editoriale Gianluca Curti, Patron del RCFF.

Punto di partenza sempre il cinema, grazie alla direzione artistica di Mimmo Calapresti, regista italiano, apprezzato anche all’estero, che porterà in riva allo Stretto star del cinema italiano, registi e scrittori di fama nazionale. Nel team anche Andrea Quattrini, responsabile comunicazione e casting.

Il FilmFest è finanziato dalla Regione Calabria, patrocinato da Film Commission, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Partner per la realizzazione degli eventi: Accademia di Belle Arti, Camera di Commercio ed Ente Parco d’Aspromonte.

PER INFO & ISCRIZIONI

Per maggiori informazioni sulle Masterclass è possibile scrivere a segreteriarcfilmfest@gmail.com