Final Four serie B FIPIC, Cugliandro: ‘Giochiamo per vincerle tutte’

Sipario pronto ad alzarsi. Domani è il giorno in cui prenderà il via la Final Four della serie B FIPIC con la compagine della Farmacia Dott.ssa Pellicanò Reggio Calabria Bic tra le protagoniste. C’era molta attesa per i sorteggi che sono stati effettuati pochi minuti fa ed è subito una partenza suggestiva contro la squadra favorita numero uno per la vittoria finale come Padova.

Questo il quadro completo degli accoppiamenti con i relativi orari:

Sabato 30 ore 9,30 – Padova – Reggio Calabria

Sabato 30 ore 11,30 – Parma – Firenze

Sabato 30 ore 16,00 – Firenze Padova

Sabato 30 ore 18,00 – Reggio Calabria – Parma

Domenica 31 ore 9,00 – Firenze – Reggio Calabria

Domenica 31 ore 11,00 – Padova – Parma

“Diciamo che con il Padova sulla carta la gara si presenta complicata, ma ce la giocheremo con tutte le nostre forze e chiaramente con l’obiettivo di farla nostra, dice il presidente della Farmacia Dott.ssa Pellicanò Reggio Calabria Bic Stefano De Felice. I nostri atleti sono abituati come gli altri a scendere in campo a distanza di poco tempo, affronteremo tutte squadre attrezzate come lo sono pure Firenze e Parma”.

“Speravo di incontrare subito la più forte, dice il coach Antonio Cugliandro. Giochiamo da subito a carte scoperte, l’unico rammarico è quello di giocarla alle nove di mattina. Partecipiamo alla competizione per vincere tutte, la presenza del pubblico sugli spalti potrebbe darci una grossa mano di aiuto”.