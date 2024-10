Serie B, finale play off: stasera Venezia-Cittadella. Reggina interessata?

Serie B, ultimo atto. Si scende in campo questa sera al “Penzo” per la gara di ritorno della finale tra Venezia e Cittadella, valevole per la promozione in serie B ore 21.15. La squadra guidata da mister Zanetti si è imposta nel corso della partita di andata con il risultato di 0-1, grazie alla rete di Di Mariano, fermo restando che tra due formazioni brillanti nel gioco ed imprevedibili, tutto può succedere nel match di stasera, con un piccolo vantaggio per i lagunari. Reggina spettatrice interessata? Sembrerebbe di si, almeno per quanto si legge da qualche giorno riguardo possibili interessamenti della società amaranto sul tecnico dei miracoli Roberto Venturato che potrebbe concludere proprio oggi la sua avventura con il Cittadella ma, probabilmente, molto dipenderà dal risultato finale.

