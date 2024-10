Calciomercato Reggina: il primo obiettivo per la panchina è mister… X

Lo si era percepito negli ultimi giorni ed era stato da noi anticipato. Non percorreranno la stessa strada per la prossima stagione la Reggina ed il tecnico Marco Baroni. A quest’ultimo va detto comunque grazie, per avere accettato un incarico complicato in un periodo difficilissimo in cui la squadra era pienamente dentro la zona retrocessione e la società in un momento di preoccupazione e confusione. I risultati sono tutti dalla sua parte ed al presidente Luca Gallo, sarebbe piaciuto poter dare un seguito al percorso tracciato. Ma nulla sorprende più in particolare nel mondo del calcio, la Reggina ne prende atto e guarda avanti. C’è da programmare la prossima stagione consapevoli che esiste una buona base in organico che va migliorata certamente, ma non rivoluzionata e tutto potrà iniziare solo dopo aver scelto il nuovo condottiero.

Leggi anche

Si insegue un profilo importanti, diverse le alternative

Le idee non mancano, tanti i nomi venuti fuori nel momento in cui si è capito che mister Baroni non avrebbe accettato la proposta della Reggina. Da Aglietti a Venturato, ma anche Rastelli e Modesto (appena eliminato dai play off con la sua Pro Vercelli). Tutti papabili, con l’ormai ex allenatore del Chievo ed indimenticato bomber amaranto, in cima alla lista soprattutto nei desideri dei tifosi, ma già contattato dalla Spal. La Reggina, però, avrebbe intenzione di azzardare verso quello che noi abbiamo indicato come mister X, perchè c’è una prima scelta al momento non svelata che è nei pensieri della società da quando la stessa ha percepito il possibile addio con Baroni. Si parla di un profilo di livello, esperto della categoria, appetito da diverse società. La Reggina ci proverà, le valide alternative comunque non mancano.