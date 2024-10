Calciomercato: Gianluca Di Marzio lancia i primi due nomi per l’eventuale dopo Baroni

Movimenti sulle panchine tantissimi ed in questo valzer potrebbe rientrarci anche la Reggina. Quella che sembrava una conferma scontata tra la società amaranto ed il tecnico Baroni, con il trascorrere dei giorni è diventata sempre più improbabile. Le ultime notizie sull’irruzione del Lecce, potrebbe aver quasi annullato ogni possibilità e secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, questi potrebbero essere gli obiettivi della Reggina per l’assegnazione della propria panchina:

Baroni, ci spera il Lecce, Venturato e Modesto accostati alla Reggina

“Al Lecce il nome per il futuro è quello di Marco Baroni. L’allenatore quest’anno era subentrato a stagione in corso sulla panchina della Reggina e il suo contratto scadrà a giugno, quindi in caso di mancato rinnovo sarà eventualmente libero di prendere accordi con chi vorrà. Da sempre pupillo del direttore sportivo Corvino (che già ai tempi della Fiorentina voleva portarlo ad allenare nel settore giovanile viola), il Lecce spera di portare Baroni sulla panchina giallorossa.

Con Marco Baroni nel mirino del Lecce, la Reggina pensa a chi potrebbe sostituirlo sulla panchina amaranto: in attesa infatti di una decisione da parte dell’attuale allenatore, i primi nomi valutati dalla società per un’eventuale sostituzione sono quelli di Roberto Venturato (attualmente impegnato con il Cittadella nella doppia finale play-off contro il Venezia) e Francesco Modesto (anche lui alle prese con i play-off, ma di Serie C, alla guida della Pro Vercelli)”.