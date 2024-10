Calciomercato Serie B: Chievo ed Aglietti ai saluti. Se Baroni dice no, la Reggina potrebbe pensarci

Mai come quest’anno diventa assai interessante il movimento soprattutto per quello che riguarda gli allenatori, dalla massima serie passando per la B. Diverse società hanno già comunicato l’intenzione a cambiare, per altre si continua a discutere, la Reggina è tra quelle che risolverà la questione con Marco Baroni in giornata. Quest’ultimo fortemente attenzionato dal Lecce che, nonostante un contratto in scadenza nel 2023, ha deciso di esonerare Eugenio Corini.

Il Chievo ed Aglietti vicini all’addio

Non andrà avanti il matrimonio neppure tra il Chievo ed Alfredo Aglietti. Sul portale larena.it, c’è una dichiarazione del tecnico di Arezzo abbastanza chiara: “In questo momento diventa difficile per me parlare del futuro. Di sicuro io e il Chievo siamo più lontani rispetto alla settimana scorsa“.

In caso di addio con mister Baroni, non è escluso che la Reggina ci possa provare con Alfredo Aglietti, il quale di recente ha dichiarato di avere tra i suoi sogni, quello in futuro di poter allenare la squadra amaranto. Su di lui c’è un forte corteggiamento della Spal.