Finale play off: è il Venezia ad andare in serie A

La finale play off ha visto scendere in campo per la gara di ritorno il Venezia e la Cremonese, dopo lo 0-0 del match di andata. Padroni di casa con il vantaggio di due risultati su tre, mentre per i grigiorossi la necessità di vincere per il ritorno nella massima serie.

Partita dai toni agonistici elevatissimi, diverse opportunità da rete per entrambe le formazioni e decisa dal gol di Gytkjaer al minuto 24 della prima frazione di gioco. Ci ha provato in tutti i modi la compagine di Stroppa nel finale con tutti gli attaccanti a disposizione in campo, senza mai riuscire, però, a sfondare la retroguardia lagunare. E’ il Venezia ad andare in serie A, dopo Parma e Como, di fatto rispettando quella che è stata la classifica finale del campionato regolare. Alla Cremonese dell’ex Reggina Simone Giacchetta non è riuscita l’impresa di due stagioni addietro.