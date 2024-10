Serie C: la finale per la promozione in B è Vicenza-Carrarese

Nella giornata in cui cadetteria si è giocata la finalissima play off che ha regalato la promozione in serie A al Venezia, in Lega Pro in campo quattro squadre per l’accesso alla finale valevole per il salto in serie B. In occasione della partita di andata 0-0 il risultato tra l’Avellino e il Vicenza, mentre la Carrarese ha superato per 1-0 il Benevento.

Bellissimi ed entusiasmanti i match di ritorno. Tanti gol, tante emozioni e diverse espulsioni. Pareggio tra il Benevento e la Carrarese con i padroni di casa in vantaggio per due volte ma con l’uomo in meno per più di un tempo, risultato finale 2-2. Vibrante e con tantissime emozioni il match del Menti con il Vicenza che supera il favorito Avellino con il risultato di 2-1. Due ex Reggina protagonisti, uno in negativo, Armellino che si è fatto espellere con gli irpini che erano con l’uomo in più e dall’altra parte il portiere Confente, miracoloso in almeno tre circostanze. La finale per la promozione in serie B è tra il Vicenza e la Carrarese.