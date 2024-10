Trionfo per l’All Star Reggio Calabria: campioni d’Italia nella disciplina Sand Basket

Le Finali Nazionali si sono giocate a Formia sul lungomare Vindicio e hanno visto protagonisti i ragazzi qualificati alla tappa regionale di Paola dello scorso 21/22 luglio: i reggini Alessio Mazzotta, capitano, Francesco Caracciolo, Antonino Lascala, Antonio Priolo. Da Caserta ha partecipato Porfidia Giovanni, da Roma Maldera Luca (Mvp Mini Sand), Capitano della squadra Mazzotta. MVP Mini Sand Maldera.

A trionfare e diventare CAMPIONI D’ITALIA DI SAND BASKET l’ All Star Reggio Calabria di Enza Gaeta. Grande affermazione anche per l’altra squadra di Reggio, qualificata sempre alla tappa regionale di Paola che si è tenuta presso il Villaggio Bahja Paola Hotel, la Be Real che si piazza al 4° posto nella categoria under e che ha protagonisti i reggini Caracciolo Sebastiano (capitano) e Gelovani Omar, provenienti da Cassino Schicchi Leonardo e Sorrentino Lorenzo,da Teramo Sacco Francesca.

La finale di campionato di Sand Basket si è tenuta sul lungomare di Vindicio a Formia dal 31 agosto al 3 settembre. Il Presidente Simone Pardo esprime grande soddisfazione per i successi ottenuti dalla Asd All Star Reggio Calabria, prima società’ reggina ad occuparsi anche della disciplina Sand Basket e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione.

Arrivano anche i complimenti del Consigliere Comunale Mario Cardia che afferma: “Due risultati di grandissimo valore sportivo che riempiono di orgoglio l’intera comunità reggina, che si stringe con entusiasmo attorno alle belle storie dei nostri atleti, giovani che con grande determinazione, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad affermarsi nei contesti sportivi più prestigiosi e portando alto il nome della nostra città in Italia, un grazie particolare da parte mia va alla referente Calabria Enza Gaeta ed a Simone Pardo, artefici di questi straordinari successi”, conclude Mario Cardia.

Enza Gaeta, referente Calabria del Sand Basket, dedica questi straordinari successi al Papà’ venuto a mancare il mese scorso. E ringrazia poi i fratelli Gianpaolo e Raffaele Porfidia, presidente e vicepresidente del Sand Basket, per avermi incoraggiata ad andare avanti nonostante le mille (e una) difficoltà incontrate lungo il percorso; I presidenti della Stingers, Pasquale Calabrò e Massimo Geraci per il loro aiuto e supporto morale e logistico per gli allenamenti e l’organizzazione della tappa di campionato di Sand Basket; Giuseppe Ruggiero, che con la sua Lab3DLine ci ha sponsorizzato credendo in noi e nel nostro progetto; Linea Grafica di Giovanni Gangemi, i genitori dei bambini che si sono allenati per gran parte dell’estate e che hanno creduto in me; Il mio primo sostenitore il Consigliere Comunale Mario Cardia che per primo ha creduto nel mio progetto.