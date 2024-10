FinCalabria, Porcaro: ‘Stop sofferto ma indispensabile’

Sulle nuove misure per il contrasto e il mantenimento del diffondersi del virus COVID 19 e le misure attuative nelle manifestazioni sportive organizzate dal Comitato Regionale Calabro della FIN è intervenuto il Presidente dello stesso Comitato.

“È stata una decisione sofferta ma indispensabile anche in in virtù dell’aumento del numero dei casi delle ultime ore – ha detto Alfredo Porcaro – quella che abbiamo dovuto prendere indipendentemente dalla nostra volontà – nel corso della riunione del Consiglio, convocato in forma straordinaria e con urgenza. La continua confusione che regna in questo momento non fa altro che alimentare paure ed ansie. È giusto comunque garantire ai nostri atleti, dirigenti e agli addetti ai lavori la massima sicurezza per la propria salute. Spero che le istituzioni preposte adottino e verifichino costantemente la situazione sanitaria del nostro Paese. L’invito – ha concluso Alfredo Porcaro – è quello di garantirsi la propria quotidianità con tranquillità, alzando l’attenzione ma senza lasciarsi prendere dalla disperazione e dallo sconforto”.

fonte: www.fincalabria.com