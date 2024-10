Finito l’incubo per Maria Antonietta Rositani. Il padre: “Mia figlia troverà la forza per andare avanti”

Sono trascorsi quasi tre mesi da quel tragico 12 marzo, quando Ciro Russo, evaso dai domiciliari, dopo centinaia di chilometri, arriva a Reggio Calabria con l’obiettivo di fare del male alla sua ex compagna. Maria Antonietta Rositani lascia la terapia intensiva al Centro Grandi Ustionati di Bari e, ai microfoni di LaC News dichiara:

«Sono molto contenta – ha dichiarato alla nostra testata -, adesso mi aspetta un lavoro lungo e duro e sta a me affrontarlo. Devo imparare nuovamente a camminare e quindi sarà un percorso difficile, ma mi auguro di potercela fare. Speriamo che passino i dolori e anche la paura perché sono le cose più brutte che ho. Ringrazio sia i medici, gli infermieri e anche tutte le persone che quotidianamente mi scrivono per darmi forza e coraggio e che pregano per me».

Contattato anche il padre Carlo, felice per il miglioramento delle condizioni di salute della sua adorata figlia.

“Siamo felici – ha detto – stavamo sempre in pensiero che le sue condizioni potessero precipitare da un momento all’altro. Per noi oggi è un momento di gioia. Certo sapere che ha ancora dolori atroci ci fa molto male. Confidiamo come sempre nelle cure mediche e mi auguro che mi figlia possa riuscire a superare tutto e a trovare la forza per poter andare avanti”.