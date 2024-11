Fiorella Mannoia al Catona Teatro

Fiorella Mannoia riparte da Venezia il 20 marzo con FIORELLA LIVE, il tour che nella prima parte aveva chiuso con quattro sold out a Roma all’Auditorium Parco della Musica.

Anche la seconda parte del tour riparte da Venezia con un tutto esaurito e ha già messo a segno altri sold out per i concerti di Firenze, Parma, Reggio Emilia, Milano (terza data) e nuove date per l’estate l’11 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) – piazza Matteotti, il 23 luglio a Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica, il 21 agosto a Reggio calabria – Teatro Catona e il 27 agosto a Macerata – Sferisterio.

Le mille sfumature della sua voce, le canzoni senza tempo, scritte per lei dai più grandi autori italiani, torneranno a far sognare ed emozionare gli spettatori dei più importanti teatri italiani.

In tutti i concerti sul palco c’è perfetta sintonia tra Fiorella e i suoi musicisti e tra l’artistae gli spettatori: una festa in musica con abbracci e strette di mani, quando la cantante scende tra il pubblico a cantare e ballare.

A fine maggio il viaggio live di Fiorella Mannoia si arricchisce di nuove tappe nelle principali città europee, per i tantissimi spettatori che seguono l’artistaanche fuori dai nostri confini

Si comincia il 28 a Bruxelles (CirqueRoyal), poi il 29 a Parigi (La Cigale) e il 31a Londra (Shepherd Bush Empire).

Questo il calendario completo della seconda parte di FIORELLA LIVE prodotto da F&P GROUP:

MARZO 2015

20 MARZO, VENEZIA – TEATRO GOLDONI – SOLD OUT

21 MARZO, TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

23 MARZO, FIRENZE – TEATRO VERDI – SOLD OUT

24 MARZO, FIRENZE- TEATRO VERDI – SECONDA DATA

27 MARZO, CATANZARO – PALAGALLO

29 MARZO, PALERMO – TEATRO POLITEAMA

30 MARZO, CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

APRILE 2015

1° APRILE, BARI – TEATRO TEAM

2 APRILE, LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO

11 APRILE, SANREMO – TEATRO ARISTON

12 APRILE, PARMA, TEATRO REGIO – SOLD OUT

14 APRILE, TRENTO- AUDITORIUM SANTA CHIARA

15 APRILE, VARESE – TEATRO DI VARESE

17 APRILE, MONTECATINI (PT) – TEATRO VERDI

18 APRILE, REGGIO EMILIA, TEATRO ROMOLO VALLI – SOLD OUT

21 APRILE, MILANO- TEATRO DEGL ARCIMBOLDI – TERZA DATA – SOLD OUT

22 APRILE, GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

23 APRILE, TORINO- TEATRO COLOSSEO- TERZA DATA

26 APRILE, ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – QUINTA DATA

28 APRILE, NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

30 APRILE, BOLOGNA- TEATRO EUROPAUDITORIUM(TERZA DATA)

MAGGIO

2 MAGGIO, MONTEBELLUNA – (TV) – PALA MAZZALOVO

4 MAGGIO, MANTOVA – GRAN TEATRO PALA BAM

LUGLIO 2015

11 LUGLIO – SOGLIANO AL RUBICONE (FC) – PIAZZA MATTEOTTI – NUOVA DATA

23 LUGLIO – ROMA –AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, CAVEA – NUOVA DATA

AGOSTO 2015

21 AGOSTO – REGGIO CALABRIA – TEATRO CATONA – NUOVA DATA

27 AGOSTO MACERATA – SFERISTERIO – NUOVA DATA