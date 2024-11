Basket, FIP Calabria: ‘No alla strumentalizzazione, la tifoseria di Reggio è corretta’

Il derby dello Stretto continua a far parlare di sè dopo il parapiglia tra giocatori e dirigenti di Redel Viola e Basket School Messina, che ha avuto come conseguenza la “mano pesante” del giudice sportivo sulla società neroarancio: multe e squalifiche per tesserati e Palacalafiore.

La FIP Calabria, invocata in queste ore dai tifosi reggini, ha deciso di dire la sua con un comunicato stampa diffuso sui suoi canali social:

“Il Direttivo Fip Calabria in merito agli episodi della gara Redel RC-Basket School Messina ed ai conseguenti provvedimenti sanzionatori, nel doveroso rispetto dell’ordinamento sportivo, respinge con fermezza qualsiasi forma di strumentalizzazione in merito alla correttezza ed alla sportività della tifoseria Reggina e Calabrese in generale. Siamo abituati in tutta la nostra regione a vedere palazzetti pieni e festanti e ci preme ribadire questo concetto con forza”.

“La Redel – prosegue la nota della FIP – ha annunciato ricorso al provvedimento e lo stesso si terrà Venerdi 22 alle ore 16. Lo sviluppo completo dei gradi di giudizio potrà attestare, dopo ulteriori analisi, la realtà dei fatti accaduti”.