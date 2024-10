Fip Calabria: sorrisi e basket a Soverato per il torneo degli esordienti

Continua l’attività del basket giovanile di Calabria. All’interno dello splendido scenario di Soverato (Cz) è andato in scena il Torneo Nazionale “Città di Soverato” che ha visto scendere in campo le compagini, categoria esordienti della Scuola di Basket Viola, Nuovo Basket Soverato, Campo Calabro, Smaf Catanzaro in compagnia delle formazioni siciliane di Iam Caltanissetta e Milazzo.

Il successo nella finalissima giocata nello storico campo dell’Ippica di Soverato è a marchio isolano: vince Milazzo battendo i nero-arancio della Viola nella finale.

Ritmi elevatissimi e belle giocate per i protagonisti che, dalla prossima stagione inizieranno l’attività giovanile salutando il minibasket dedicandosi al campionato Under 13.

Tanto seguito e sorrisi alla presenza del Presidente Fip Calabria Paolo Surace, al Consigliere Minibasket & Scuola Tonino De Giorgio ed, ovviamente al padrone di casa, l’organizzatore Francesco Gualtieri, tecnico federale e Delegato del Comitato Nazionale Allenatori per la provincia di Catanzaro.

Durante la presentazione della kèrmesse, il Sindaco di Soverato Ernesto Alecci ha premiato, con la cittadinanza onoraria, un volto storico del basket calabrese: Cesare Sant’Ambrogio.

Alla manifestazione hanno partecipato gli arbitri del settore Cia di Catanzaro supervisionati da Rosa Anna Nocera, arbitro di Serie A Femminile promossa in Serie B maschile.