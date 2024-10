FlixBus arriva a Reggio Calabria, da Via Caprera 12 destinazioni nazionali

FlixBus approda a Reggio Calabria: da oggi, il leader europeo dei viaggi in autobus che ha rivoluzionato il settore in Italia è ufficialmente operativo dalla Città dello Stretto, da cui si possono già raggiungere, senza cambi e in tutta comodità, 12 destinazioni italiane da sud a nord. Un traguardo significativo per FlixBus, che, estendendo il proprio servizio al più popoloso centro calabrese, si consolida nella regione a beneficio di quanti si spostano dalla Calabria per lavoro, studio o piacere, e di quanti, viceversa, desiderano esplorare un territorio noto a livello mondiale per le sue bellezze.

«Con l’arrivo a Reggio Calabria rinconfermiamo il nostro impegno a creare una maggiore mobilità. Da sempre lavoriamo per consentire a chiunque di esplorare il mondo in tutta comodità e sicurezza, e siamo lieti di poter finalmente portare il nostro servizio in un centro che, per la sua posizione e il suo bacino di utenza, si preannuncia uno snodo chiave all’interno della nostra rete. Siamo inoltre certi che l’integrazione di questa città nel nostro network potrà avere ricadute positive a livello turistico e di valorizzazione del patrimonio locale», afferma Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.

Gli autobus FlixBus collegano già la fermata di Via Caprera con 12 destinazioni nazionali, tra grandi centri, città d’arte e nodi strategici di interscambio: oltre a Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze, da Reggio Calabria si possono infatti raggiungere ogni giorno e senza cambi Parma, Pisa e Siena, mete di numerosi universitari fuorisede, Salerno e Sala Consilina. Inoltre, grazie alle svariate interconnessioni interne alla rete FlixBus, da Reggio è posibile arrivare, spesso con un solo cambio, in oltre 2.000 destinazioni europee, come Londra, Barcellona o Berlino.

Partenze anche da Gioia Tauro e Palmi. Da Rosarno e Villa San Giovanni si va anche in Sicilia

Oltre che da Reggio Calabria, le 12 città sopra elencate sono raggiungibili anche da Gioia Tauro (Via Nazionale), e per gran parte di queste sono previste corse anche da Palmi (dall’incrocio tra Contrada San Filippo e Corso di Francia). FlixBus collega inoltre Villa San Giovanni (da Viale Italia, presso la stazione) con 14 città in Sicilia, tra cui Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa, oltre che con Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino e altre mete nazionali. Messina, Taormina e Catania sono infine raggiungibili anche da Rosarno (Via Provinciale 6).

I biglietti per viaggiare da Reggio e provincia sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, tramite App e nelle oltre 300 agenzie viaggi dislocate sul territorio calabrese.

Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, FlixBus offre ai propri passeggeri un servizio innovativo in grado di agevolare al massimo la fase di acquisto e rendere il tempo trascorso in viaggio il più confortevole possibile: il sistema di prenotazione facile e intuitivo sia su App sia tramite sito, la flessibilità di cancellazione e cambio della prenotazione fino a 15 minuti prima della partenza, Wi-Fi gratuito, prese elettriche a bordo e prezzi dinamici e convenienti sono solo alcuni dei benefici per chi viaggia con FlixBus, il tutto unito ad alti livelli di qualità e sicurezza.