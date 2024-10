Reggio – Nuovo lido in città, è Flowery Beach

Che la stagione estiva abbia inizio!

Reggio Calabria si prepara all’avvio dell’estate 2020, una stagione che per molti imprenditori rappresenta un bel punto interrogativo in termini di aspettative e guadagni.

Nonostante l’emergenza COVID, il ‘più bel chilometro d’Italia‘ si è già attrezzato con i suoi famosi lidi che impreziosiscono il lungomare Falcomatà. Merito degli imprenditori reggini che hanno voluto rimboccarsi le maniche rimettendo in moto l’economia locale.

La novità dell’estate 2020 si chiama ‘Flowery Beach‘, il nuovo lido nel cuore della Via Marina.

La nuova gestione offrirà soprattutto un servizio di ristorazione di alta qualità grazie all’esperienza decennale nel settore dei nuovi imprenditori.

“Abbiamo voluto intraprendere un nuovo percorso che rappresenta una vera sfida – spiegano i titolari – In tempi di COVID non è assolutamente facile avviare una nuova attività ma vogliamo essere positivi e vogliamo dare un segnale forte di ripresa e rinascita. Auguriamo una buona stagione a tutti gli imprenditori reggini consapevoli dell’amore che nutriamo tutti per la nostra cara e bella città”.