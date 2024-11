FNM Events Beauty Haute Couture all’ Accademia L’Oréal a Roma

Il rituale della preparazione di una sposa è davvero emozionante ma anche molto complesso. Questo particolare momento è stato vissuto da tutte le partecipanti al FNM Events Beauty Haute Couture, una giornata dedicata interamente ai mondi Haute Couture e Wedding, che è stata realizzata nella splendida location dell’ Accademia l’Oréal di Piazza di Spagna a Roma. Fashion News Magazine, in collaborazione con Nardi Day Spa e Accademia L’Oréal, ha di nuovo stupito il suo pubblico femminile. E’ stata una giornata all’insegna della bellezza e del fashion. Partner dell’evento Matrimonio.com, leader nel settore della comunicazione sul wedding, PianetaDonna.it uno dei portali più in voga per il pubblico femminile, Chic Zone, azienda di promozione, organizzazione eventi e comunicazione e U Fash On, spazio on line dedicato alla creatività e alle nuove tendenze “made in Italy” di designer esordienti che come al solito, si sono prodigati per la riuscita della manifestazione. Il clima era magico… durante la giornata è stato possibile ricevere suggerimenti e consigli di bellezza per prepararsi a un evento così importante come quello del matrimonio. Il team l’Orèal, diretto da Alessia Nardi, ha messo come sempre a disposizione i suoi professionisti per la realizzazione di un servizio accurato di blow dry e acconciatura; le nailiste del team Essie, hanno fornito le indicazioni giuste per sfoggiare mani impeccabili per il grande giorno, il brand Carita ha stupito con i suoi trattamenti specifici per il viso, mentre il team Yves Saint Laurent Beauté, grazie alle mani esperte di Francesca Nardi, si è prodigato a offrire un accurato servizio di make up. Per l’ evento sono stati curati anche i dettagli come: gli abiti delle damigelle, la lingerie, i gioielli, gli addobbi floreali, il banqueting, le foto e infine i viaggi. Il fotografo di moda Salvatore Dragone ha regalato a ogni ospite, uno scatto d’autore. All’evento è stato possibile anche incontrare numerosi vip presenti alla manifestazione. E’ stata una serata bellissima, anch’io ho indossato come le altre partecipanti il mio abito da sposa, ho ricevuto preziose dritte per acconciarmi i capelli, per sistemare il mio abbigliamento ed il mio make-up e anche se è stato solo per una sera, mi sono sentita davvero unica e speciale proprio come se mi stessi preparando per il grande passo…quello che mi porterà, speriamo un giorno all’altare…

Hanno partecipato all’evento:

Peter Langner: creazioni di abiti da sposa da favola e abiti corti gran sera di straordinaria eleganza

Gioielleria Giamore: orecchini, anelli e collier/

Peggy Creazioni: linea di alta bigiotteria.

Wolford: collezione di lingerie esclusive e bodywear di alta qualità.

Flower Designer Alice Bonifazi

White Ricevimenti di Valentina Picca Bianchi

lo studio fotografico Azeta

: http://www.playviaggi.com