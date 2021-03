Covid, screening di massa a Oppido. I numeri nelle diverse frazioni

Dal 26 marzo, Oppido Mamertina (provincia di Reggio Calabria) è divenuto zona rossa in seguito all'ordinanza n.18 della Regione Calabria. Per questo motivo, nella giornata di domenica 28 marzo l'Asp ha predisposto uno screening gratuito con tampone molecolare in drive-in. Gli esiti dei controlli hanno fornito un quadro ancora preoccupante della situazione all'interno del Comune.

Screening a Oppido Mamertina

Lo screening è stato allestito in via Alfieri, nei pressi della piscina comunale, ed ha riguardato, in particolar modo, i soggetti venuti a contatto diretto con persone risultate positive, contattate preventivamente dalla stessa Asp. La stessa attività si è svolta anche nella frazione di Messignadi presso piazza Torricelli.

I risultati dei controlli

Conclusa l'attività di screening in modalità drive-in, l'amministrazione comunale di Oppido ha diffuso i risultati. Effettuati 150 tamponi: 50 a Oppido centro e 100 a Messignadi, di cui si attendono risultati.

"Fortunatamente alcuni nostri concittadini precedentemente risultati positivi si sono negativizzati" si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Il totale dei positivi su tutto il territorio comunale è 96: