Feola: ‘La Reggina ha fatto un campionato inimmaginabile’

Un ex biancorosso ai microfoni di tuttobari.com, nella lunga intervista rilasciata, parla della corsa a due tra Reggina e Bari verso la promozione in serie B:

“Sinceramente non me l’aspettavo. Però la Reggina ha fatto un campionato della madonna, inimmaginabile. Il Bari ha pagato l’inizio non brillantissimo. Questa è la dimostrazione non sempre vince la squadra più forte. Il Bari ha dei campioni, nomi importanti, ma quando parti dietro, è dura rincorrere. B tramite playoff? Ne premiano una su 27, sono una lotteria. Ci sono tante componenti, come chi ci arriva meglio, anche se con questo stop è ancora più impensabile. La posizione di classifica ti da tanto ma nelle partite secche può succedere qualsiasi cosa”.