Fondazione ‘Con il Sud’, a Palazzo Campanella l’evento contro la violenza

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto parteciperà il prossimo 25 febbraio, con inizio alle ore 14,30 (Sala ‘Federica Monteleone’ di Palazzo Campanella), all’incontro con il presidente della Fondazione ‘Con il Sud’, Carlo Borgomeo, sul tema:

“L’impegno della fondazione ‘Con il Sud’ per il sostegno degli interventi di contrasto alla violenza di genere, il ruolo delle organizzazioni del terzo settore della Calabria”.

“La Fondazione ‘Con il Sud’ – afferma in una dichiarazione il coordinatore dell’Osservatorio contro la violenza di genere, Mario Nasone, che ha promosso l’evento – ha sostenuto negli ultimi anni nelle regioni meridionali diverse proposte progettuali tese al rafforzamento dei servizi per favorire l’emersione e il contrasto della violenza contro le donne; reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza; avvio o rafforzamento di percorsi di educazione alle relazioni e all’affettività a partire dall’età scolare, ed anche interventi di sostegno per i minori che hanno assistito ai maltrattamenti, di educazione, informazione e formazione della collettività (insegnanti, cittadini, operatori) rispetto al fenomeno della violenza di genere”.

“L’incontro vuole essere un momento di confronto tra la Fondazione e le varie realtà del terzo settore, sia con quelle che hanno già partecipato ai bandi, sia con coloro che, a vario titolo, sono interessati a dare un contributo di proposte ed indicazioni che possano offrire alla Fondazione utili elementi per una programmazione più mirata degli interventi in questi ambiti, con una particolare attenzione ai temi del reinserimento lavorativo, anche alla luce di quanto emerso nella prima conferenza regionale sulla violenza di genere in Calabria tenutasi il 26 ottobre 2016”.

PROGRAMMA

Il programma, oltre all’intervento del Presidente Nicola Irto, prevede la relazione introduttiva di Mario Nasone e le comunicazioni programmate di Giovanni Pensabene (Forum Regionale Terzo settore), Lucia Sacco (Presidente CSV Crotone), Francesca Corapi (Mondo Rosa Catanzaro), Gianni Romeo (Presidente CSV Cosenza), Raffaella Rinaldis (Fimmini TV Locride), Maria Franco (CSV Reggio Calabria), Luigi Cuomo (Presidente CSV Catanzaro), Laura La Manna (Fondazione Città Solidale Catanzaro). È previsto l’intervento dell’Assessore regionale al Lavoro e al Welfare, Angela Robbe.

Le conclusioni saranno affidate a Carlo Borgomeo.