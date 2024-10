‘Artigiani della pace’: raccolti 9 mila euro per il GOM di Reggio

È con queste parole che la dr.ssa Isabella Mondello, Direttore f.f. della U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, sintetizza lo spirito della raccolta fondi organizzata dall’Istituto Comprensivo “Carducci – Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria l’8 giugno scorso nell’ambito dell’evento di beneficenza “Artigiani della Pace… sulle ali dello Sport”.

Una manifestazione che ha coniugato i valori dello sport e della solidarietà, organizzata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Sonia Barberi, e che ha visto circa 1.500 alunni, tra scuole dell’infanzia primaria e secondaria, cimentarsi in attività sportive, balli ed esibizioni canore alla presenza di docenti e rappresentanti delle associazioni sportive presenti sul territorio.

“Con quanto donato verrà acquistato un sistema di drenaggio di ultima generazione dello pneumotorace neonatale che rappresenta una possibile complicanza della sindrome respiratoria cui i piccoli pazienti possono andare incontro, dichiara la dr.ssa Mondello. È stato bellissimo vedere i bambini cimentarsi in attività sportive a scopo benefico: a questi studenti è stato insegnato il valore dello sport, della sana competizione ed al contempo della donazione. I reparti di TIN, prosegue la dr.ssa Mondello, sono strutture tecnologicamente molto avanzate e, grazie all’impegno della Direzione Strategica, anche la U.O.C. di Neonatologia e TIN del G.O.M. di Reggio Calabria è in linea con tali standard. Da quando mi sono insediata, sono tante le famiglie, le associazioni, le ONLUS, le ONG, ed anche i privati, che si sono susseguiti in donazioni di vario tipo; tuttavia la raccolta fondi effettuata dall’Istituto “Carducci- Vittorino da Feltre” mi ha particolarmente emozionata proprio perché vede il coinvolgimento diretto dei bambini. Un sentito ringraziamento va pertanto a loro, ai genitori, al corpo docenti, alla Dirigente Scolastica ed a tutti coloro che hanno permesso che l’evento potesse realizzarsi, per la grande sensibilità dimostrata verso il reparto di cui sono responsabile e verso i piccoli pazienti ricoverati. “Artigiani della pace… sulle ali dello sport” è un titolo che racchiude benissimo il valore culturale dell’evento. Grazie ancora di vero cuore da tutta la U.O.C. di Neonatologia e TIN del G.O.M. di Reggio Calabria”.