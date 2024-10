Football Skills, Sorgonà: ‘Bilancio positivo, pensiamo già al prossimo stage’

Si sta per concludere anche l’ultima settimana del secondo stage calcistico organizzato congiuntamente dalla Football Skills e la Tecnobody. Il buon numero di partecipanti ha consentito di sviluppare il programma di lavoro diviso in quattro sedute più i vari test di valutazione su ogni singolo calciatore. L’obiettivo era quello dell’affinamento della tecnica individuale unito a test di valutazione che ne hanno personalizzato il lavoro.

Nel contesto dello stage, anche un incontro parecchio interessante con alcuni ex giocatori della Reggina, cresciuti all’interno del centro sportivo, che hanno dialogato con i piccoli atleti, esponendo loro il percorso di crescita, attraverso l’applicazione, i sacrifici, la determinazione, la voglia di arrivarci.

Oggi facciamo una sorta di riepilogo con l’organizzatore Pasquale Sorgonà, responsabile anche della Football Skills: “Siamo giunti alla fine, stanchi, ma soddisfatti. Ho creduto fermamente in questo progetto ed i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti. L’inserimento di nuovo metodologie di lavoro era il nostro obiettivo, l’approfondimento attraverso i macchinari della Tecnobody, ci hanno consentito analisi più specifiche su ogni singolo atleta.

Essendo un progetto nuovo, si è iniziato un pò in sordina, ma nonostante questo i risultati anche sul piano della partecipazione sono stati significativi. Abbiamo abbracciato più fasce di età, dividendo il lavoro in più stazioni, grazie alla collaborazione di tecnici qualificati come Leandro Latella, Ninni Riso, Pietro Candido e Massimo Colo ed alla fine riteniamo che entrambi gli stage abbiano prodotto dei risultati.

La ciliegina sulla torta è certamente rappresentata dall’incontro con i quattro figli del S. Agata che in momenti diversi hanno segnato la loro storia e quella della Reggina. Sergio Campolo, Emanuele Belardi e addirittura altri due che ancora non solo sono in attività, ma disputano il massimo campionato tanto per intenderci insieme a Cristiano Ronaldo come Nino Barillà e Simone Missiroli.

Ritenendolo una cosa utile e visti i risultati ottenuti, subito dopo la conclusione del percorso programmato per oggi venerdi 28 giugno, il nostro pensiero sarà quello di lavorare per quello prossimo. Abbiamo condiviso idee ed esperienze arrivando ad avere una visione comune. Il messaggio che si vuole lanciare è proprio questo, rispetto e condivisione tra tutte le società del territorio che si occupano di calcio giovanile e di conseguenza con tutti i loro tecnici.