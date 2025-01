Formula Predator: un 2024 da campione per Antonino Piria

Pole position, vittorie di classe e podi assoluti, rimonte da manuale sul bagnato e valanghe di sorpassi: il velocissimo figlio d’arte impegnato nella Formula Predator, ha superato qualunque aspettativa positiva circa il suo già nitido talento.

SCILLA (RC) – In ogni condizione, è riuscito quasi sempre a emergere, con una solidità mentale e un piglio comuni solitamente ai piloti molto più chilometrati di lui, campioncino ancora senza patente di guida ma con già le stimmate dello sprinter di razza. Partendo dalle retrovie o, al contrario, più avanti nella Starting Grid, il giovane scillese ha capitalizzato quasi ogni appuntamento della partecipata ed entusiasmante Formula Predator con risultati di elevato spessore, centrando spesso la vittoria della propria divisione o la Top3 della classifica assoluta, quella dove erano contemplate anche le macchine gemelle, ma da tre quarti di litro di cilindrata.

Talento in pista e rimonte sul bagnato

Sono state soprattutto le gare bagnate a mettere in luce il patrimonio velocistico di base di Antonino Piria, federato alla scuderia New Generation Racing di Tiriolo (CZ). Stupefacenti, autorevoli, quasi autoritarie le sue rimonte sul bagnato, condotte con piglio e naturalezza da veterano, grazie a staccate, sorpassi e traiettorie incisive, anche contro rivali a bordo della versione da 750 cc, più potente della sua monoposto spinta da un cuore Honda da 0,6 litri. Dal 2022 in avanti, senza timori reverenziali, Piria Jr. è passato dalle piste della sua Calabria e della Sicilia agli impianti più importanti d’Italia, concretizzando un salto di qualità tecnico, esperienziale e umano che non avrebbe potuto ottenere restando fermo soltanto nelle sue latitudini.

Importante per lui sarà continuare con umiltà e pervicacia il brillante percorso tracciato, senza tralasciare le sedute di allenamento col kart, imprescindibile attivatore, mantenitore e accrescitore delle sue più nitide doti di guida. All’alba del 2025, il nome di Antonino Piria concede prospettive di competitività e spettacolo anche per la stagione a venire.

Francesco Romeo