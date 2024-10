La Fortitudo 1903 ai Campionati Nazionali Universitari di Karate e Lotta conquista l’argento

Si sono svolti a Cassino i Campionati Nazionali Universitari di Karate e di Lotta Stile Libero.

Rossella Zoccali, Manuel Condò e Gabriele Mallamace hanno rappresentato la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria e l’Università di Messina. Le gare sono state di ottimo livello tecnico, purtroppo il livello arbitrale non è stato all’altezza della situazione e quindi numerosi atleti, soprattutto della disciplina del Karate, sono stati penalizzati dalle sviste. Nelle gare di Lotta libera Gabriele Mallamace ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria 65 kg, vincendo 12 a 2 su Alfredo Paternostro (CUS Cosenza), su Pietro Buccieri (CUS Roma) schienandolo, su Mattia Innocenti 10 a 0 (CUS Roma) e perdendo il combattimento per la medaglia d’Oro con Pierluigi Scioli (CUS Napoli). Nella stessa gara, nella categoria di peso 86 kg, Manuel Condò, si è classificato quinto. Nelle gare di Karate, invece, Rossella Zoccali che nella scorsa edizione aveva conquistato la medaglia di bronzo, quest’anno si è dovuta accontentare del quinto posto, tale risultato non compromette la partecipazione dell’Atleta della Fortitudo 1903 ai Campionati Europei Universitari che si svolgeranno dal 26 al 31 luglio p.v. in Polonia. Il Presidente della SGS Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, ha dichiarato: “Il Campionato Nazionale Universitario è una gara molto importante perché mette a confronto la migliore gioventù d’Italia impegnata nello sport e nella cultura. Il risultato ottenuto dai tre Atleti della Fortitudo 1903 assume un valore enorme nel percorso di formazione e valorizzazione dei giovani reggini. Gabriele Mallamace, Manuel Condò e Rossella Zoccali con i loro risultati ed il loro impegno hanno onorato la città di Reggio Calabria ed il Centro Sportivo “Matteo Pellicone”, luogo dove si allenano e quotidianamente avviano allo sport altri ragazzi di qualche anno più giovani che saranno il futuro di Reggio Calabria”.