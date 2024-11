Patrimonio Unesco: a Reggio la chiusura del IX Foro Mundial de la Gastronomía mexicana in Italia

In Calabria la cucina della tradizione, patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Lizzi: "Grande occasione per promuovere le bellezze del nostro territorio"

Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati è stata presentata la IX edizione del Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, che si svolgerà per la prima volta in Europa, in Italia, in occasione dei 150 anni dei rapporti diplomatici tra Messico e Italia. L’evento si terrà dal 28 novembre al 3 dicembre nei borghi calabresi di Altomonte e Gerace, concludendosi a Reggio Calabria con la firma di una dichiarazione d’intenti per una piattaforma di diplomazia culturale e cooperazione internazionale.

Una collaborazione internazionale unica

L’incontro, ospitato dall’on. Ettore Rosato, ha visto la partecipazione di numerose personalità, tra cui l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba, la dott.ssa Stefania Baldinotti del Ministero della Cultura, Gloria López Morales, Presidente del Conservatorio per la Cultura Gastronomica Messicana, e Patrizia Nardi, esperta di Patrimonio UNESCO e referente italiana del Forum.

Rosato ha sottolineato il ruolo del cibo come ponte culturale, affermando:

«Il IX Forum mondiale della gastronomia messicana è un esempio di come tradizioni e valori possano unire i popoli, promuovendo identità e relazioni internazionali».

Valorizzazione del patrimonio immateriale

L’Ambasciatore De Alba ha evidenziato l’importanza del progetto per rafforzare i rapporti tra Italia e Messico, lodando il lavoro congiunto tra istituzioni e comunità locali:

«La piattaforma creata promuove la cucina e l’enogastronomia come patrimonio collettivo, attuando i principi della Convenzione UNESCO 2003 per favorire lo scambio tra comunità e Nazioni».

Stefania Baldinotti ha ribadito il supporto del Ministero della Cultura al progetto, che punta a valorizzare il patrimonio immateriale in un’ottica di dialogo interculturale.

I protagonisti e il futuro del Forum

Gloria Lopez Morales ha ricordato il viaggio che ha portato il Forum per la prima volta in Calabria, sottolineando l’importanza di promuovere la mescolanza culturale per la crescita delle comunità:

«La cucina è un linguaggio universale che unisce e crea nuove opportunità di relazione».

L’incontro ha visto anche l’intervento del sindaco di Gerace, Rudi Luzzi, che ha definito l’evento una straordinaria opportunità per il territorio:

«Per un piccolo borgo come Gerace, è un modo per mantenere la propria identità e promuovere il patrimonio locale».

Un evento di portata internazionale

Il IX Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana rappresenta una buona pratica internazionale che unisce tradizioni culinarie e valori culturali, coinvolgendo istituzioni, accademie, chef e comunità dei due Paesi. L’evento si concluderà il 3 dicembre a Reggio Calabria con un importante momento istituzionale per consolidare le relazioni tra Messico e Italia.