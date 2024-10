“Forza Giacomo, torna a farci ridere”. Tutta Reggio tifa per Battaglia

Una valanga di messaggi di affetto e sostegno. Tutta Reggio Calabria in queste ore si stringe attorno a Giacomo Battaglia, ricoverato dopo un malore e successivo intervento chirurgico. Istituzioni, amici, colleghi, la Reggina (squadra amata con grande passione da Battaglia) semplici cittadini: tutti hanno fatto pervenire un messaggio di incoraggiamento in un momento difficile e delicato.

Soltanto pochi giorni fa, Battaglia ai nostri microfoni parlava della situazione legata al Teatro Siracusa, mostrando il consueto amore per la propria terra, da un punto di vista artistico e non solo. “Rivedere una storica e gloriosa struttura, situata nel centro della città, tornare a respirare arte sarebbe come vivere un sogno a occhi aperti”, il pensiero espresso da Battaglia in sintesi. Poi il malore improvviso che ha sconvolto i reggini.

Anche il sindaco Falcomatà, attraverso i profili Twitter e Facebook, ha mostrato vicinanza e sostegno: “Forza Giacomo, abbiamo un Festival del Cinema da fare insieme questa estate”, il messaggio del primo cittadino. La redazione di Citynow, assieme a tutta la città, adesso ha una sola speranza. Rivedere Battaglia sorridente e trascinante, sempre pronto a strappare una risata.

FORZA GIACOMO!