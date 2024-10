Forza Italia, Cannizzaro sul territorio: “Unione dei Comuni per superare le difficoltà”

"Associarsi per superare i problemi non può che essere una soluzione lungimirante", le parole del deputato reggino

“Ancora territorio: prima in Provincia tra cultura e tradizioni, poi in Città affrontando le problematiche legate alla gestione dei Comuni.

A Casignana, dove ritengo la Villa Romana uno dei beni più preziosi di tutta la Calabria, abbiamo affrontato i temi della valorizzazione dell’enorme potenziale turistico e dell’identità culturale, nel corso della cerimonia organizzata dalla Federazione nazionale degli insegnanti FRISM per il XX Premio internazionale Marco & Alberto Ippolito”.

Francesco Cannizzaro, Responsabile per il Sud di Forza Italia, condivide l’idea della sinergia tra Comuni, per superare i problemi che le diverse amministrazioni devono affrontare.

A Reggio, al convegno dal grande valore tecnico-amministrativo Interamnia, sindaci ed istituzioni ci siamo trovati tutti d’accordo sull’idea dell’unione dei Comuni. Non fusione, bensì unione di servizi, collaborazione tecnica per risolvere in maniera più veloce, efficace e pragmatica i tanti piccoli problemi che accomunano diverse realtà.

Associarsi per superare i problemi, senza badare a sterili campanilismi, non può che essere una soluzione lungimirante. È su questo modello che bisogna costruire il futuro”, conclude Cannizzaro su Facebook.

Ieri invece il deputato reggino si era recato a SanLuca “per celebrare l’anniversario della Fondazione a lui intitolata, istituita 25 anni fa proprio nella palestra della scuola. Alvaro scriveva quasi un secolo fa, ma era già al passo coi tempi di oggi, parlando di Europa e di innovazione, ma senza mai cancellare l’identità storico-culturale dei nostri padri”, le parole di Cannizzaro.