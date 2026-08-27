Reggio, frana a Mosorrofa: strada bloccata e viabilità deviata su Cataforio

Una frana si è verificata nelle ultime ore all’ingresso dell’abitato di Mosorrofa, provocando l’immediato blocco della circolazione stradale e creando forti disagi ai residenti e agli automobilisti in transito. Lo smottamento di terra e detriti ha ostruito completamente la sede stradale all’inizio del paese, rendendo di fatto impossibile il passaggio dei veicoli lungo il consueto tragitto di accesso.

Viabilità deviata attraverso Cataforio

A causa dell’interruzione dell’arteria principale, la viabilità è stata provvisoriamente deviata attraverso la strada che passa da Cataforio. Il percorso alternativo consente di mantenere i collegamenti con la frazione, pur allungando i tempi di percorrenza e richiedendo massima prudenza a chi si mette alla guida.

Leggi anche

Sul posto sono attesi i tecnici e gli operatori comunali per le necessarie verifiche di stabilità del costone e per avviare le operazioni di sgombero dei detriti, al fine di ripristinare la sicurezza e la normale circolazione nel più breve tempo possibile.