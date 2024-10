Frana a Scilla, ancora chiusa la SS18 per rischio caduta massi: la nota di ANAS

Chiusa al traffico dalla mattina di venerdì 30 agosto la SS 18 al km 515,100 tra S.Trada e Scilla per un significativo fenomeno di caduta massi su strada provenienti dalle ripe private di monte.

Già dalle prime avvisaglie registrate dai Sorveglianti ANAS che monitorano quotidianamente la strada, il traffico è stato interdetto e deviato in by-pass sulla A2 che lì corre parallela alla Statale.

Dopo le prime attività di disgaggio, i rocciatori hanno verificato la stabilità del versante e rilevata la presenza di numerosi massi ciclopici instabili imbrigliati dalle reti paramassi ivi presenti. La mattina di sabato 31 agosto si è pertanto provveduto ad isolare la zona e la scogliera a valle della strada e proceduto alla demolizione controllata dei massi instabili.

