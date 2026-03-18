Paura a Stilo, crolla un costone nel centro storico. Travolta un’abitazione – FOTO

Momenti di grande apprensione questa mattina nel borgo di Stilo. Un importante cedimento di un costone roccioso ha colpito il cuore del centro storico. La frana, verificatasi nell’area sottostante il convento, ha investito in pieno un’abitazione e alcune auto in sosta, seppellendole sotto una grossa mole di detriti e fango.

Miracolata la residente

Nonostante la violenza dell’impatto e la quantità di materiale precipitato dal terrapieno, il bilancio attuale non registra feriti. All’interno della casa travolta si trovava una donna che, fortunatamente, è uscita completamente illesa dall’evento. Sebbene non vi siano segnalazioni di persone disperse, i soccorritori hanno attivato i protocolli di massima urgenza per escludere con assoluta certezza la presenza di chiunque sotto il fronte franoso.

Macchina dei soccorsi in moto

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Monasterace per i primi interventi di messa in sicurezza. Le operazioni sono coordinate dal caposquadra Fabio Peluso, attualmente impegnato nella gestione dei primi approcci all’area colpita.

Data l’entità del fronte franoso, definito “importante” dagli operatori, il comando di Vibo Valentia ha attivato le procedure speciali che prevedono l’invio sul posto dei nuclei USAR (Urban Search and Rescue) e del gruppo Movimento Terra in arrivo da Reggio Calabria.

Situazione critica: attesi mezzi pesanti

Al momento, le squadre sul campo possono operare solo in superficie a causa della massa critica di terra e detriti. Si attende l’arrivo dei mezzi pesanti per iniziare la rimozione profonda del materiale e completare le verifiche tecniche sul costone.