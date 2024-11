Francesco Lobasso primo acquisto della Vis

Inizia a prendere forma la Vis che a ottobre parteciperà al campionato regionale di Serie C Silver. La compagine del dg Luigi Di Bernardo ha ufficializzato il primo acquisto: si tratta dell’ala/guardia foggiana Francesco Lobasso, classe 1995. Atleta eclettico, alto 1,91, Lobasso si è formato cestisticamente a Foggia, disputando con i pugliesi lo scorso campionato di serie C. Vanta esperienza anche a San Severo, Ruvo di Puglia e Corato, dove ha fatto parte del roster che ha militato in Lega 2 Silver.

Da qualche giorno era in prova alle dipendenze di coach D’Arrigo e, allenamento dopo allenamento, ha convinto la dirigenza bianco/amaranto e lo staff tecnico, che hanno deciso di tesserarlo e acquisirne il cartellino, in un’ottica di investimento sui giovani che sarà il marchio di fabbrica della società dello Stretto negli anni a venire.

“Ho accettato con grande entusiasmo il progetto della dirigenza reggina – ha detto Lobasso a caldo dopo l’ufficialità del suo ingaggio. Non vedo l’ora di iniziare questa mia prima avventura al di fuori dei confini regionali. Con coach D’Arrigo, persona valida e preparata, mi sono trovato subito in sintonia e a Reggio, nonostante sia qui da pochi giorni, mi sono ambientato benissimo. Spero di farmi trovare pronto all’inizio del campionato e di dare il mio contributo alla squadra”.

Tanti altri giovani interessanti sono in prova in questi giorni al PalaBotteghelle. La prossima settimana verranno ufficializzati nuovi acquisti che andranno a comporre il roster della Vis 2015/2016. L’obiettivo è quello di allestire una squadra competitiva che possa competere ai vertici e regalare grandi soddisfazioni ai supporters bianco/amaranto.