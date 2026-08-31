GAL Terre Locridee, Macrì a Rai Radio 1: ‘La biodiversità è il patrimonio su cui costruire il futuro della Calabria’

"La valorizzazione dei territori passa dalla tutela dell’ambiente e delle produzioni identitarie, ma anche dalla capacità di costruire comunità più aperte, partecipate e inclusive'

Il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, è intervenuto al programma domenicale “Radio 1 Coast to Coast” di Rai Radio 1, che in ogni puntata traccia un itinerario diverso alla scoperta del nostro paese in località poco conosciute e meno battute, lontane dall’overtourism, da valorizzare con interviste a personaggi del luogo attraverso racconti, suggestioni e suggerimenti.

Macrì ha posto l’accento sulla straordinaria ricchezza naturalistica della Calabria: «La Calabria ha il territorio più biodiverso d’Italia e su questo dobbiamo puntare, impegnandoci a mantenere intatto questo patrimonio».

Un patrimonio che comprende anche specie animali fortemente legate all’identità dei territori, come il maiale nero d’Aspromonte e la capra a quattro corna, conosciuta come “il drago d’Aspromonte”, oggetto di percorsi di recupero e valorizzazione.

Macrì ha inoltre evidenziato il ruolo delle aziende locali che stanno sperimentando forme di sviluppo capaci di coniugare economia, territorio e inclusione, aprendosi alle scuole e alle persone fragili: «Queste esperienze dimostrano come la valorizzazione dei territori passi dalla tutela dell’ambiente e delle produzioni identitarie, ma anche dalla capacità di costruire comunità più aperte, partecipate e inclusive».