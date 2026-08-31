A Reggio al via ‘Zaino Sospeso’, la campagna solidale del Lions Club Host per gli studenti in difficoltà

"Garantire a ogni bambino il diritto di sedersi tra i banchi di scuola con gli stessi strumenti dei propri compagni è una questione di dignità, prima ancora che di istruzione" la nota

Garantire a ogni bambino il diritto di sedersi tra i banchi di scuola con gli stessi strumenti dei propri compagni è una questione di dignità, prima ancora che di istruzione.

Con questa profonda impronta di responsabilità sociale, il Lions Club Reggio Calabria Host dà il via alla campagna solidale “Zaino Sospeso“, un’azione concreta pensata per alleviare le difficoltà economiche di tante famiglie del territorio e contrastare da vicino la povertà educativa.

Lions Club Reggio Calabria Host lancia la campagna “Zaino Sospeso”

L’iniziativa, promossa con forza dalla Presidente del Club Rosy Perrone, in linea con le indicazioni distrettuali del Governatore Lions Distretto 108YaBruno Canetti, che ha voluto istituire la giornata “Zaino sospeso day” il 19 settembre p.v. e della responsabile distrettuale del service Palma Giordano, si concentra sull’acquisto e sulla raccolta di materiale didattico da destinare agli studenti che ne hanno più bisogno.

Il nostro service si terrà presso la “Cartolibreria Libreria Cartomatto” in Via Francesco Fiorentino, 3b e la “Libreria La scuola” sul Viale Aldo Moro, 128 entrambe a Reggio Calabria. Queste librerie garantiscono un “presidio di solidarietà”, mettendo a disposizione la propria sede per accogliere le donazioni e i contributi dei cittadini.

“Zaino Sospeso”, un aiuto concreto contro la povertà educativa

“Nessun bambino dovrebbe iniziare l’anno scolastico sentendosi diverso o privo degli strumenti fondamentali per apprendere – evidenzia la Presidente Rosy Perrone. La povertà educativa rappresenta un ostacolo concreto al futuro dei nostri ragazzi, ed è dovere della comunità civile intervenire per colmare queste disuguaglianze”.

Coinvolgere i cittadini significa infatti trasformare un gesto quotidiano, come l’acquisto di un libro o di un quaderno, in un atto di profonda coesione e civiltà.

Materiale scolastico richiesto per la raccolta solidale

Cosa serve? Articoli di cancelleria, astucci, quaderni, diari, album da disegno, compassi, calcolatrici, libri, zaini, dizionari e quant’altro possa essere utile agli studenti per formare il loro “kit scolastico”.

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L’appello rivolto alla cittadinanza è quello di raggiungere le “Cartolibreria Cartomatto” Via Francesco Fiorentino, 3b e la “Libreria La scuola” sul Viale Aldo Moro, 128 per offrire il proprio contributo.

In un momento storico in cui le fragilità economiche rischiano di isolare chi si trova in difficoltà, sostenere la cultura e il percorso formativo delle nuove generazioni resta l’investimento più alto che una comunità responsabile possa compiere.