Reggio, al Cine Teatro Odeon cinque tappe verso il Natale con il Sentiero Incantato

Il Natale, a Reggio Calabria, quest’anno avrà un “Sentiero incantato” da percorrere. È quello tracciato dal Cine Teatro Odeon, che accompagnerà il pubblico verso le festività con una mini stagione teatrale pensata per unire spettacolo, musica, emozioni e atmosfera natalizia.

Tra novembre e dicembre saranno cinque gli appuntamenti in programma, differenti per genere e protagonisti, ma accomunati dalla volontà di offrire al pubblico una proposta di qualità e, insieme, un viaggio capace di avvicinare passo dopo passo al Natale.

Il viaggio parte con “Il Barbiere di Siviglia”

Ad aprire il percorso sarà “Il Barbiere di Siviglia”, uno dei grandi classici dell’opera. Una prima tappa affidata dunque a un titolo amatissimo, che darà il via al calendario del Sentiero Incantato.

Il secondo appuntamento vedrà protagonista Santo Palumbo con “È tutta colpa di Cavour”, per proseguire poi con “Il Fantasma dell’Opera”, spettacolo che accompagnerà il pubblico tra musical e suggestioni.

Verso il Natale con Scrooge

Con l’avvicinarsi delle festività, il percorso entrerà nel cuore dell’atmosfera natalizia con “Buon Natale, Signor Scrooge”, ispirato al celebre classico natalizio.

A chiudere il viaggio sarà invece il Concerto di Natale Gospel, affidato all’energia e al coinvolgimento della musica gospel.

Campagna abbonamenti al via dal 1° settembre

La campagna abbonamenti partirà da domani 1° settembre, offrendo al pubblico la possibilità di assicurarsi il proprio posto e vivere l’intero percorso fino a Natale.

Il Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria si prepara così ad accendere le luci su cinque serate pensate per accompagnare la città verso le festività, passando dall’opera al teatro, dal musical alla musica gospel.

Un sentiero fatto di spettacoli diversi, ma unito da un’unica destinazione: il Natale, da raggiungere insieme attraverso la magia del teatro.

Per info e abbonamenti: www.odeonrc.it – 0965 886815