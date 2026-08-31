Scuola, a Reggio verso lo slittamento della prima campanella

L’estate volge al termine e per migliaia di studenti reggini si avvicina il ritorno tra i banchi. Ma, anche quest’anno, la data indicata dal calendario scolastico regionale potrebbe non coincidere con quella effettiva dell’inizio delle lezioni a Reggio Calabria.

Salvo sorprese, infatti, la prima campanella dell’anno scolastico 2026/2027 dovrebbe slittare. Il motivo è legato ancora una volta alle Feste Mariane, uno degli appuntamenti più sentiti dalla città, che quest’anno interesseranno proprio i giorni previsti per la ripresa delle attività didattiche.

Il calendario regionale indica martedì 15 settembre 2026 come data di avvio delle lezioni, ma quella giornata ricadrà nel pieno delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione. Una coincidenza che rende complessa la gestione della viabilità, della sicurezza e degli spostamenti in città.

Il 15 settembre anche il tradizionale spettacolo pirotecnico

A rendere ancora più significativa la giornata è il programma delle festività. Proprio per la serata di martedì 15 settembre è infatti previsto il tradizionale spettacolo pirotecnico, uno degli eventi più attesi dai reggini e capace ogni anno di richiamare migliaia di persone sul territorio cittadino.

Una situazione che, come già accaduto nel 2025, potrebbe portare l’amministrazione comunale (in questo caso guidata dal sindaco Cannizzaro, insediatosi pochi mesi fa) a disporre un rinvio dell’apertura delle scuole, evitando la sovrapposizione tra il rientro degli studenti e i momenti più intensi delle celebrazioni.

Attese le comunicazioni ufficiali del Comune

Al momento non c’è ancora un provvedimento ufficiale. Le famiglie e gli istituti scolastici attendono le comunicazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, chiamata a definire tempi e modalità dello slittamento.

Le ipotesi sul tavolo sarebbero principalmente due: venerdì 18 settembre, replicando la scelta effettuata lo scorso anno dall’allora sindaco Giuseppe Falcomatà, oppure lunedì 21 settembre, con un rinvio più ampio per consentire il completo svolgimento degli appuntamenti legati alle festività.

La decisione finale arriverà nei prossimi giorni, quando Palazzo San Giorgio ufficializzerà il calendario definitivo. Nel frattempo, per studenti, famiglie e personale scolastico resta una certezza: il ritorno in classe a Reggio Calabria non dovrebbe avvenire il 15 settembre, ma qualche giorno più tardi.