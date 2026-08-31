La Domotek Volley riparte dal suo capitano: Laganà carico per la nuova sfida in A2

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Manca pochissimo al primo raduno della Domotek Volley, e nell’aria si respira già l’elettricità del nuovo inizio. A farsi portavoce dell’entusiasmo e della determinazione che animano il gruppo è il capitano Domenico Laganà, reduce da un’estate che difficilmente dimenticherà.

Intervistato a poche ore dal raduno, il capitano si è presentato carico come non mai, con lo sguardo già proiettato verso il campionato di A2 ma con il cuore ancora pieno delle emozioni di una stagione storica.

Come stai? E’ la prima domanda che gli rivolgiamo, e la risposta è un tripudio di entusiasmo. “Eh beh, un’estate bellissima, piena piena di emozioni che continuano ancora. Il triplete vinto nella scorsa stagione continua a far parlare di sé, e il capitano sembra ancora vivere in un sogno ad occhi aperti. Continuano a fermarci per strada, a chiederci come sarà la prossima stagione, i nuovi compagni, chi rimarrà… è un ‘e’ ancora praticamente non è finita” – racconta, testimoniando l’affetto e la curiosità dei tifosi, che non vedono l’ora di rivedere la loro squadra in campo.

Ma l’euforia lascia presto spazio alla concretezza. La A2 è un campionato ostico, e Laganà non ha dubbi: “Sarà una A2 sicuramente competitiva, dove incontreremo delle squadre super attrezzate“.

La formula della nuova stagione sarà quella di un girone di ferro, in cui la Domotek dovrà vedersela con avversarie di alto calibro. Una delle novità più interessanti, però, è il rinnovamento del gruppo. “Ci saranno tanti esordienti nella nostra squadra, tra cui il sottoscritto che è il primo, e il Mister Polimeni” –. L’obiettivo dichiarato è chiaro e umile, ma non per questo meno ambizioso: “Sappiamo già che sarà un campionato difficile dove punteremo alla salvezza” – ammette Laganà, che però aggiunge subito: “Cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile e, sicuramente, divertirci e far divertire chi viene a vederci“.

Un messaggio rivolto direttamente al pubblico, che rappresenterà l’arma in più per affrontare le battaglie di questo lungo torneo.

Parlando dei nuovi compagni, Laganà mostra tutta la fiducia riposta nel lavoro del tecnico. “Aspettiamo di averli qui a Reggio, di conoscerli. Da quello che vedo e da come me ne ha parlato il mister, sembrano tutti bravissimi ragazzi. Sono fiducioso anche perché lui ci tiene tanto ad allestire squadre prima di tutto con bravi ragazzi“.