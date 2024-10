Franco Polimeni (Reggina Tv): “Luca Gallo sta mantenendo tutte le promesse annunciate”

Nel giorno in cui il presidente della Reggina ha voluto tutti i tifosi amaranto allo stadio “O.Granillo” per festeggiare il periodo natalizio, CityNow Sport ha raccolto il parere di diversi addetti ai lavori e tifosi.

Iniziamo la carrellata di interviste dal giornalista di Reggina TV e storico cronista delle imprese sportive che ha espresso qualche considerazione sul periodo di insediamento del massimo dirigente:

“In così breve tempo ha mantenuto tutto ciò che aveva annunciato pronti e via il presidente, molti non ci credevano. A Reggio Calabria, siamo stati abituati in modo lento e con varie programmazioni a raggiungere gli obiettivi. Quando è arrivato Luca Gallo sembrava un tornado.

A partire dai bonifici che hanno consentito alla Reggina di vivere e con una campagna acquisti a gennaio con la quale dal baratro siamo riusciti a disputare i playoff, con l’ambizione dell’immediata promozione.

A bocce ferme con l’inizio del campionato è riuscito a fare ciò che ha fatto costruendo un’ottima rosa. Senza dimenticare che da gennaio a giugno abbiamo avuto: store, pullman, sede, Sant’Agata e marchio.

Se il ritmo sarà questo, l’obiettivo sarà vincere questo campionato ed andare avanti così senza fermarsi”.