Fratelli Destefano presenta Sud Up 1.0: “Per Reggio è ora di cambiare rotta”

Da tre generazioni nel settore dell’abbigliamento, Fratelli Destefano ha compreso che, per creare 'ricchezza' nel territorio, è necessario fare sinergia tra le imprese. Ecco Sud Up 1.0

Sinergia tra le imprese, è questa la chiave del successo che potrebbe, finalmente, far crescere la nostra città. Avere un’attività a Reggio Calabria non è mai semplice come in tanti altri comuni d’Italia, in cambio però da una soddisfazione senza precedenti.

Piantare un seme in una terra così aspra e vederlo pian piano germogliare è una grande conquista, la stessa sperimentata da Fratelli Destefano che hanno creato un punto vendita sul Corso Garibaldi. Lo store di abbigliamento di alta qualità è ben conosciuto in città per le sue proposte uniche e innovative.

E proprio la famiglia Destefano, da tre generazioni nel settore dell’abbigliamento, ha capito che, per creare ‘ricchezza‘ non basta offrire ai reggini prodotti di eccellenza, serve anche una buona dose di audacia.

“Non c’è alcun motivo per cui le aziende locali debbano essere in competizione. A cosa serve farsi concorrenza sleale? La sinergia tra imprese, essere l’uno al fianco dell’altro, può aiutarci ad arrivare ad un livello che altri hanno solamente immaginato. Nel nostro piccolo, vogliamo contribuire a cavalcare questo sogno, anche per i nostri figli e per le generazioni che verranno”.

SUD UP 1.0

Dalla voglia di far crescere il nostro territorio e di mostrare quanto prolifica può essere la collaborazione tra imprenditori, nasce l’evento Sud Up 1.0

Sud Up è il sogno dei cugini Paolo De Stefano e di un team di amici designers Marco, Maddalena e Giulia, ma anche di gran parte del popolo del Mezzogiorno che vorrebbe valorizzarsi nella propria terra accanto alle proprie famiglie e agli affetti di sempre.

Il progetto verrà illustrato alla cittadinanza sabato 27 luglio a partire dalle ore 19:30 presso lo store di Corso Garibaldi. Durante l’incontro si parlerà di imprenditoria giovanile nel Meridione con un ospite d’onore: l’Onorevole Francesco Cannizzaro. Partner dell’evento Chapeau Restaurant Wine Bar e Birrificio Reggino.

La serata sarà animata dalla presenza di un sassofonista e dai bellissimi disegni con aerografo su tela di un’artista locale.

I giovani imprenditori reggini sono infatti specializzata in particolari t-shirt che illustrano due temi principali:

la Calabria, così da diffondere le nostre peculiarità naturali, culturali e artistiche nel mondo;

la dicotomia tra antichità e modernità così da infondere nel pubblico questo interrogativo: l’essenzialità e la semplicità dei valori umani possono sposare la tecnologia e il liberismo economico attuale?

Sud Up è un ossimoro, si evince dalle frecce che compongono il logo: il Meridione che spinge verso l’alto e il contrasto tra essenzialità e tecnologia.

“Cavalchiamo un’utopia? E’ probabile, ma noi vogliamo crederci”.

