Fratelli d’Italia si allarga: Nesci nomina il nuovo Commissario di San Ferdinando

Si è tenuto sabato 25 settembre, a San Ferdinando, l’evento che ha visto la presentazione ufficiale di Germano Ventura quale nuovo Commissario del Circolo FdI. La nomina è arrivata da parte del commissario provinciale Denis Nesci, che ha accolto con soddisfazione l’ingresso di Ventura all’interno del partito di Giorgia Meloni.

“L’entusiasmo nella costituzione del nuovo circolo nell’area tirrenica è sinonimo di consapevolezza per aver da tempo attivato quel processo di riavvicinamento al partito di nuove figure e nuovi entusiasmi sui territori della provincia. Auguri dunque di buon lavoro a Germano Ventura ed a quanti vorranno dare una mano per la crescita di Fdi”, le parole di Nesci.

Alla presenza di Giuseppe Neri, consigliere regionale candidato per la circoscrizione Sud alle prossime elezioni, Ventura ha ringraziato per la fiducia e assicurato impegno al servizio del territorio.

L’ospitare il Consigliere regionale Giuseppe Neri deve essere per tutti noi, la garanzia di ascolto di tutte quelle nostre proposte propedeutiche allo sviluppo della nostra comunità. Amici, oggi più che mai, aprire un circolo è il segnale che la politica torna ad essere al centro della nostra comunità troppo spesso abbandonata. Il circolo stesso deve divenire il centro di confronto e di ascolto per tutti i cittadini di San Ferdinando che hanno a cuore il loro futuro e quello della comunità tutta”.

“Ringrazio tutti per la partecipazione all’incontro odierno che ad una settimana dalla mia nomina a Commissario del circolo di San Ferdinando, vede riunire il circolo per la prima volta ed ospitare Giuseppe Neri quale candidato al Consiglio Regionale nella lista di Fratelli di Italia. Tutto ciò è motivo di orgoglio per tutti i componenti del Circolo di San Ferdinando, perché oggi si comprende che il lavoro avviato due anni fa con tutto il Gruppo Piana di Gioia Tauro, raggiunge un suo primo obiettivo.

Il neo Commissario del circolo di San Ferdinando per Fratelli d’Italia, rivolgendosi a Giuseppe Neri, nel suo intervento ha delineato gli obiettivi e le sfide da vincere per rilanciare il territorio:

“Caro Peppe, nella comunità di San Ferdinando ricade la più grande infrastruttura portuale d’Italia e una zona industriale a ridosso della stessa area portuale mai sfruttata. Infrastrutture che invece possono e devono essere il volano di sviluppo per l’intera nostra comunità e per tutta la regione.

Invece assistiamo all’ultima mazzata. Il bando del ministero della Transizione Ecologica vede stanziare 270 milioni di euro per le progettualità nel settore dell’intermodalità e della logistica integrata e con particolare attenzione per interventi in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti, escludendo in toto le Autorità di Sistema Portuale del Sud – Italia.

Nel provvedimento redatto viene evidenziato senza nessun dubbio che i beneficiari del predetto bando sono esclusivamente le Autorità del Centro-Nord, il Governo centrale. È inaccettabile che il Porto di Gioia Tauro insieme a tutti gli altri porti del Sud venga escluso dal Green Ports.

Da qui la -sottolinea Ventura- richiesta di poter determinare un tavolo di concertazione con tutti Governi Regionali esclusi da tale bando per spingere il Governo Centrale a ricercare soluzioni per rimediare a questa incongruenza, ampliando la platea beneficiari di questo bando a tutto il territorio nazionale, sicuramente in un successivo provvedimento, al fine di estendere queste opportunità anche ai terminalisti del Sud Italia, che non hanno beneficiato di risorse per lo sviluppo. Una incongruenza inspiegabile anche alla luce del fatto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vede nel rilancio del Sud Italia una delle sue principali missioni”, conclude il commissario Fdi del circolo di San Ferdinando.