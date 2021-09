Reggio, presentata la lista di Fratelli d'Italia. Denis Nesci: 'Competenza e serietà per la Calabria'

Presentata ufficialmente, presso il lido 'Pepy's Beach' di Reggio Calabria, la lista di Fratelli d'Italia per il Collegio Sud.

Assieme al commissario provinciale Denis Nesci, presente il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, oltre ai 7 candidati che si presenteranno alle urne regionali il prossimo 3 e 4 ottobre.

"La lista presentata qui oggi è piena di qualità, competenza e serietà, tutte le caratteristiche che servono alla Calabria per ripartire e per supportare nel migliore dei modi Roberto Occhiuto, colui che siamo sicuri guiderà la regione dal 5 ottobre. Il nostro primo partito in Calabria? Questo lo lasciamo decidere agli elettori, noi pensiamo di aver dato loro persone valide con le giuste capacità, poi vedremo quale sarà il risultato alle urne. I nostri saranno voti puliti e utili, non siamo alla ricerca di pacchetti di consensi facili.

La presenza oggi in Calabria di Giorgia Meloni testimonia l'attenzione verso la nostra regione al contrario di alcune voci che affermavano il contrario. Il leader del nostro partito e il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli sono qui perchè credono nel rilancio di questa terra e la amano", conclude Nesci.