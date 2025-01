Reggio, Fratelli d’Italia incontra le Forze dell’ordine

Fratelli d’Italia ha recentemente organizzato una serie di iniziative in tutta Italia per esprimere sostegno e gratitudine alle forze dell’ordine, come gesto reale di vicinanza per il lavoro quotidiano svolto da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nella lotta alla criminalità e per il rispetto della legalità. I dirigenti e gli eletti di FdI hanno incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine nelle varie regioni, consegnando doni natalizi come segno di apprezzamento per gli agenti impegnati a tutela e difesa della sicurezza dei cittadini.

Il partito ha rinnovato loro il proprio sostegno evidenziando le continue aggressioni che il personale in servizio sempre più spesso subisce, come gli ultimi eventi di cronaca che hanno coinvolto la sicurezza pubblica, e sottolineando il fondamentale ruolo delle forze dell’ordine nella tutela della legalità. Dopo la visita dello scorso anno alla Questura, FdI per il 2025 ha incontrato i vertici del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, esprimendo gratitudine per il loro grande impegno sempre profuso nonostante le difficoltà e le criticità locali.

Dialogo con il Comando Provinciale e la cultura della legalità

La delegazione del Direttivo, guidata dal presidente Ersilia Cedro, è stata accolta dal Gen. Cesario Totaro, giovane Comandante Provinciale con una grande e solida esperienza alle spalle, che ha ben evidenziato l’importanza di promuovere la cultura della legalità, in particolare tra i giovani. Inoltre, ha sottolineato la necessità di un lavoro sinergico tra tutte le istituzioni presenti sul territorio, rimarcando il fondamentale contributo che ogni singolo collaboratore di ognuna di esse può e deve apportare nel proprio agire quotidiano. Un territorio tanto affascinante per bellezza naturale quanto difficile dal punto di vista delle problematiche di cui è spesso vittima necessita di un’azione comune e coordinata.

Leggi anche

“La missione – sottolinea il Gen. Todaro – è quella di infondere la cultura della legalità in quello che non può essere che un imprescindibile gioco di squadra.”

FdI ha ribadito la propria ferma opposizione a qualsiasi attacco ideologico e politico nei confronti delle forze dell’ordine, sostenendo il loro ruolo fondamentale nella sicurezza dei cittadini. Il partito ha inoltre sottolineato l’impegno politico per tradurre in azioni concrete i progetti di legalità, attraverso un confronto continuo con le istituzioni a livello locale e nazionale. Noi stiamo sempre dalla loro parte, segno di un’attenzione particolare al lavoro di chi opera con dedizione al servizio della Nazione.