Le Frecce Tricolori a Reggio Calabria, si avvicina il grande evento. L’Aeronautica Militare, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato la lista delle località in cui sarà presente la pattuglia acrobatica nazionale per tutto l’anno. Tra le località previste anche Reggio Calabria, appuntamento per il 25 agosto.

Il ricco programma si aprirà il 13 aprile a Roma, e dopo numerosi appuntamenti si concluderà il 16 dicembre in Alta Badia. Reggio Calabria quindi, nel pieno dell’estate, potrà ammirare le Frecce tricolori dipingere in cielo con evoluzioni e acrobazie incredibili. Uno spettacolo garantito per tutti i reggini e i tanti turisti presenti in estate in riva allo Stretto.

