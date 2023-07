Si rinnova lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Reggio Calabria

Aero Club dello Stretto A.S.D. e PAN – Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, un binomio vincente pronto a dar lustro ancora una volta alla città di Reggio Calabria. In occasione del centesimo anniversario dalla fondazione dell’Arma Aeronautica, lo storico Sodalizio reggino guidato dal Presidente p.t. Rino Sculco domenica 30 luglio darà vita all’evento “Airshow Cieli Blu Reggio Calabria 2023”, la cui organizzazione tecnica è stata interamente curata dall’Aero Club dello Stretto con la partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale Ente promotore e del Comune di Reggio Calabria, in qualità di Ente patrocinatore.

Si preannuncia uno show mozzafiato, che andrà in scena nel pomeriggio del 30 p.v. sul lungomare Falcomatà, con migliaia di appassionati che, con il naso all’insù, godranno di uno spettacolo unico nel suo genere, corredato da una serie di eventi collaterali. Fra questi l’esibizione dei velivoli della scuola di volo dell’Aero Club dello Stretto, velivoli militari e di altri corpi armati dello Stato e velivoli civili e storici.

Il tutto sarà anticipato dalle prove, in programma sabato 29 luglio.

Già nel 2019, come pure negli anni precedenti, l’Aero Club dello Stretto ha avuto il privilegio ed il piacere, sotto l’egida dell’Aero Club d’Italia, di organizzare analoghi eventi con la partecipazione delle sempre straordinarie Frecce Tricolori, riscuotendo grandi consensi sia sotto l’aspetto organizzativo che di partecipazione di pubblico.

Sulla scia di questa consolidata esperienza e con l’entusiasmo di sempre da circa un anno i soci dell’Aero Club dello Stretto lavorano incessantemente ed in sinergia con tutti gli Enti aeroportuali, Enac, Enav, Sacal ed Aviapartner, per garantire la perfetta riuscita della manifestazione nel rispetto massimo della sicurezza.

“Per noi – ha dichiarato Sculco – è un onore ma anche un grande onere, in termini di attività da svolgere, riportare a Reggio Calabria le Frecce Tricolori, della cui valenza attrattiva, associata al meraviglioso palcoscenico dello Stretto, luogo nel quale si svolgerà la manifestazione, non può che beneficiarne l’intero tessuto cittadino, ma anche tutto il territorio regionale calabrese e della dirimpettaia Sicilia. Con la PAN – Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori, abbiamo costruito nel tempo un solido rapporto del quale, come Associazione, andiamo molto fieri e che ci ripaga dei tanti sacrifici che quotidianamente siamo costretti a fare per portare avanti l’attività dell’Associazione in nome della “passione per il volo”, che ci accomuna, per il rispetto degli obblighi statutari a cui sottostiamo quale organismo federato all’Aero Club d’Italia ed al CONI, per garantire efficienza all’attività dell’Associazione chiamata a diffondere cultura aeronautica e concorrere a creare, ove possibile, i futuri piloti e tecnici aeronautici. L’Aero Club dello Stretto ASD, infatti, gode di una qualificata scuola di volo ed altrettanto qualificata officina di manutenzione”.

L’Aero Club dello Stretto ASD opera con successo sull’Aeroporto dello Stretto sin dagli anni Cinquanta, con l’obiettivo di promuovere la cultura aeronautica e accogliere tutti coloro i quali, giovani e non, desiderino avvicinarsi allo straordinario mondo del volo. L’evento delle Frecce Tricolori è il giusto riconoscimento per la storica associazione dello Stretto, punto di riferimento ormai imprescindibile per gli appassionati di aviazione.